На летних Олимпийских играх в Токио завершается теннисный турнир в смешанном разряде. Сегодня, 1 августа, состоится финальный матч, по итогам которого золото и серебро достанется теннисистам из России. Бороться за медали будут Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.

Игра начнется примерно в 12:00 по московскому времени. Старт может задержаться, поскольку спортсмены выйдут на корт после окончания мужского финала, в котором Карен Хачанов будет биться с Александром Зверевым.

Напомним, что в полуфинале Павлюченкова и Рублев оказались сильнее австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса, победив на чемпионском тай-брейке. Веснина и Карацев в двух партиях одолели сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича.