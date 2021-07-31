На дом украинской гандболистки Анастасии Корчевой упал самолёт. В результате катастрофы погибли пилот самолета, а также три иностранца, приехавшие на Украину на отдых.

«У игрока нашей молодёжной команды ′′Ника′′ Анастасии Корчевой случилось горе. Слава Богу, семья успела выбежать из дома и остаться в живых. Сгорело всё имущество и вещи», — сообщила пресс-служба гандбольного клуба «Реал» Николаев.

Корчева выступает за «Нику» — молодежную команду клуба «Реал» Николаев. Также девушка является студенткой Николаевского профессионального колледжа физической культуры.

Руководство команды обратилось к неравнодушным гражданам за помощью, опубликовав реквизиты банковских счетов семьи Корчевой.