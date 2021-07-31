Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и Александр Энберт исполнили новую поддержку со сложным выходом.

Видео со льда опубликовано на странице Медведевой в «Инстаграме». Напомним, фигуристы вместе выступают в шоу «Анна Каренина», где исполняют роли Кити Щербацкой и Константина Левина. С 9 июля ледовый спектакль показывают в Сочи.

В сентябре минувшего года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но из-за проблем со здоровьем не принимала участие в соревнованиях. Скорее всего, спортсменка пропустит и следующий сезон, поскольку вместо тренировок выступает в шоу. На серию Гран-при она не заявлена, а информации о российских стартах пока нет.