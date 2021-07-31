На летних Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по спортивной гимнастике. Сегодня, 1 августа, будут разыграны медали в упражнениях на брусьях и опорном прыжке у женщин.

Финалы стартуют в 11:45 по московскому времени. Сначала пройдут соревнования в опорном прыжке, где Россию представят Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова. Затем, в 13:15 мск, за медали на брусьях поборются Мельникова и Анастасия Ильянкова.

Напомним, российские гимнастки завоевали уже две медали Олимпиады. В финале командного многоборья наши соотечественницы стали лучшими, команду представили Мельникова, Ахаимова, Владислава Уразова и Виктория Листунова. Затем Мельникова взяла бронзу личного многоборья.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Турнир по спортивной гимнастике завершится 3 августа.