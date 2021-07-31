На летней Олимпиаде в Токио продолжаются соревнования по спортивной гимнастике. Сегодня, 1 августа, состоятся финалы в вольных упражнениях и на коне у мужчин.

Борьба за медали стартует в 11:00 по московскому времени. Сначала награды будут разыграны в вольных упражнениях, где сборную России представит Никита Нагорный. Затем в 12:30 мск состоится финал в упражнениях на коне, где выступит россиянин Давид Белявский.

Напомним, Нагорный и Белявский уже завоевали золотые медали Токио-2020 в командном многоборье, где вместе с ними выступили Артур Далалоян и Денис Аблязин. Также Нагорный взял бронзу в личном первенстве.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Соревнования по гимнастике завершатся 3 августа.