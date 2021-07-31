Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о глобальной перестройке в команде. В настоящий момент «железнодорожники» играют с ЦСКА во втором туре РПЛ.

«У нас сейчас дерби с ЦСКА, 22 игрока на поле, ещё десятка в запасе у каждой команды. Две хорошие команды, московское дерби. Это важно», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Тренер отказался обсуждать ситуацию полузащитника Гжегожа Крыховяка, который не прибыл с командой на матч. Согласно информации СМИ, игрок согласовал контракт с «Краснодаром». По словам Николича, клуб скоро выступит с заявлением по этому поводу.

«Болельщики задаются вопросом, что происходит с клубом? Я тоже. Я тренер команды. Я люблю моих игроков. Они хорошие ребята. Уверен, что они сегодня будут отдавать все силы на поле. Мы хорошо подготовились к этой игре», — сказал Николич.

Матч ЦСКА — «Локомотив» проходить в Москве на «ВЭБ Арене», к 40-й минуте счет равный — 1:1.