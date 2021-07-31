На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проходит матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Только что завершился первый тайм, команды ушли на перерыв при равном счете 1:1.

Первыми отличились «армейцы»: на 18-й минуте ворота Маринато Гилерме поразил Кристиян Бистрович. Однако уже через четыре минуты «железнодорожники» восстановили равновесие благодаря голу Фёдора Смолова.

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Матч пропускает полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Согласно информации СМИ, он согласовал контракт с «Краснодаром». Марко Николич сообщил, что скоро клуб выступит с заявлением по этому поводу.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В роли его ассистентов выступают Валентин Мурашов и Алексей Стипиди. Резервным рефери назначен Олег Соколов.