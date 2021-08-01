На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште (Венгрия) состоится гонка этапа Гран-при Формулы-1. Пилоты займут свои позиции на стартовой решетке в 16:00 по московскому времени.

Квалификация состоялась днем ранее, поул-позишн завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вместе с ним с первого ряда будет стартовать его напарник Валттери Боттас, третье место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Неудачно сложилась квалификация для пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Он разбил болид и показал лишь 15-е время. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 19-м, а Мик Шумхер из-за аварии остался без результата и будет стартовать 20-м.

Этап Гран-при в Венгрии станет заключительным перед летним перерывом. Сезон возобновится в конце августа в бельгийском Спа.