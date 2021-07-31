Тренер женской сборной России Евгений Куваев рассказал, почему Евгения Буртасова (в девичестве Павлова) пропустила первую часть национального чемпионата по летнему биатлону в Демино. По словам специалиста, спортсменка подхватила ротавирусную инфекцию.

«Препятствием стало действие непреодолимой силы. У нас тут гулял ротавирус небольшой. Женя – последняя, кто заразился им, и очень тяжело перенесла последствия. Поэтому решили не рисковать и отправили ее домой», — приводит слова Куваева пресс-служба СБР.

По словам специалиста, Буртасова уже выздоровела и сейчас находится в хорошем состоянии. Её задача — восстановить аэробные механизмы, пострадавшие из-за болезни.

Напомним, вторая часть чемпионата России пройдет в сентябре в Тюмени.