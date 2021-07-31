Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова поделилась мнением о переходе фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной в академию Евгения Плющенко и обратно к Этери Тутберидзе.

«Была не очень согласна с этими решениями. Если у Саши еще были какие-то адекватные мотивы, то с Аленой ситуация совсем непонятна. По моему мнению, Трусова не растеряла за это время своего таланта. У нее тот же уровень подготовки. А Алену увело в другое русло», — приводит слова Поздняковой Sport24.

По мнению Поздняковой, Косторная по-прежнему имеет шансы на олимпийскую путевку, однако переход к Плющенко отодвинул её от цели.

Напомним, спортсменки покинули группу Этери Тутберидзе в прошлое межсезонье и провели в группе Плющенко меньше года. Олимпийский сезон они будут начинать в «Хрустальном» под руководством прежнего тренерского штаба.