Мужская сборная России по волейболу встретится с командой Туниса в заключительном матче группового этапа Олимпиады в Токио. Игра будет проходить сегодня, 1 августа, на «Ариаке Арене» и начнется в 08:20 по московскому времени.

Подопечные Туомаса Саммельвуо досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира, выиграв три матча подряд. Они одолели сборные Аргентины, США и Бразилии. Единственное поражение россиянам нанесли волейболисты из Франции.

Для Туниса олимпийский турнир сложился неудачно. Команда во главе с Антонио Джакоббе смогла набрать всего одно очко, проиграв четыре матча кряду. Тунисцы идут последними в группе А, россияне — первыми.