Нападающий сборной Украины и «Гента» Роман Яремчук продолжит карьеру в «Бенфике». Как сообщает официальный сайт португальского клуба, контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

Ранее СМИ сообщали, что приобретение 25-летнего украинца обошлось «Бенфике» в 15 миллионов евро.

Напомним, Яремчук защищал цвета «Гента» с 2017 года, до этого он выступал за киевское «Динамо». В минувшем сезоне украинский форвард отыграл 27 матчей в чемпионате Бельгии, забил 15 мячей и сделал пять результативных передач.

Интерес к футболисту также проявляли «Милан», «Рома», «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

Напомним, 3 августа «Бенфика» сыграет с московским «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.