Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова призналась, что является поклонницей фигурного катания и болеет за спортсменов из группы Этери Тутберидзе.

«Этери Тутберидзе — прекрасный тренер. Глубокий поклон ей. И все эти вещи заряжают меня. Я вдохновляюсь коллегами по спортивному цеху <…> Мне бы хотелось, чтобы все три олимпийские лицензии в женском катании были заняты ее ученицами», — сказала Позднякова в интервью Sport24.

Саблистка отметила, что не может выделить фаворита среди учениц Тутберидзе: ей нравятся и Анна Щербакова, и Александра Трусова, и Евгения Медведева с Алиной Загитовой. Также Позднякова обратила внимание на талант Алены Косторной и Камилы Валиевой.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Позднякова завоевала две золотые медали — в личном и командном турнирах. В феврале 2022 года состоится зимняя Олимпиада, где с большой долей вероятности выступят ученицы Тутберидзе.