Московский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В первом тайме команды успели обменяться голами всего за четыре минуты: на 18-й минуте счет открыл хавбек «армейцев» Кристиян Бистрович, на 22-й равновесие восстановил Фёдор Смолов с передачи Мурило.

Исход встречи был решен во втором тайме: автором победного гола на 59-й минуте стал Рифат Жемалетдинов, отличившийся с передачи Даниила Куликова.

Матч пропустил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. По информации СМИ, он согласовал детали личного контракта с «Краснодаром». Марко Николич отказался комментировать эту ситуацию и предложил подождать официальное заявление клуба.