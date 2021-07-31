В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Nevasport предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, в которых примут участие российские спортсмены 1 августа.

Теннис: российский финал и матч Хачанова

Завтра российские теннисисты точно завоюют три медали. Примерно в 10:30 стартует мужской финал, в котором Карен Хачанов будет сражаться с немцем Александром Зверевым. По окончании их матча россияне Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев поспорят за золото в миксте.

Волейбол: последний матч группового этапа

Мужская сборная России по волейболу проведет заключительный матч группового этапа против команды Туниса. Россияне уже гарантировали себе выход в плей-офф и сейчас идут на первом месте в группе.

Спортивная гимнастика: Мельникова и Нагорный борются за медали

В гимнастике стартуют финалы в отдельных видах. Ангелина Мельникова поборется за медали в опорном прыжке и на брусьях, Лилия Ахаимова — только в прыжке, Анастасия Ильянкова — только на брусьях. Никита Нагорный выступит в вольных упражнения, Давид Белявский — на коне.

Легкая атлетика: Акименко и Иванюк в финале, Клишина — в квалификации

Российские прыгуны в высоту Илья Иванюк и Михаил Акименко завтра будут сражаться за медали, а прыгунья в длину Дарья Клишина начнет свое выступление на Олимпиаде с квалификации.

Водные виды

Завтра в Токио завершатся соревнования по плаванию. В последний день турнира российские пловцы выступят в двух комбинированных эстафетах 4 по 100 м — женской и мужской, а Кирилл Мартынычев стартует в финале на 1500 м вольным стилем.

Затем состоится первый индивидуальный финал по прыжкам в воду, где бороться за награды будет россиянка Мария Полякова.

Кроме того, женская сборная России по водному поло проведет последний матч группового этапа против команды Японии. Россиянки досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Воробьева и Семенов стартуют на турнире по борьбе

Завтра состоятся первые схватки олимпийского турнира по борьбе. Россиянка Наталья Воробьева выступит в весовой категории до 76 кг, Сергей Семенов — до 130 кг, Сергей Емелин — до 60 кг.

У российских боксеров есть шанс на финал

Завтра в турнире по боксу выступят сразу пять россиян. Днем за выход в финал поборется выступающий в весовой до 81 кг Имам Хатаев, а вечером полуфинальный поединок в весе до 69 кг проведет Андрей Замковой. Ещё трое россиян выступят в четвертьфиналах: Альберт Батыргазиев, Глеб Бакши и Иван Верясов.

Россияне в финале ВМХ

Завтра пройдут соревнования по ВМХ-фристайлу, где от России в финал вышли сразу два спортсмена — Елизавета Посадских и Ирек Ризаев.

Скоростная стрельба из пистолета

В скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров Россию представит только один участник — Леонид Екимов. Завтра он выступит в квалификации, а финал пройдет 2 августа.

Парусный спорт

Очередные гонки пройдут в классе 470, где Россию представляют яхтсмены Павел Созыкин и Денис Грибанов. После шести гонок олимпийской регаты они занимают 13-е место.

Пляжный волейбол, старт плей-офф

Завтра стартуют матчи 1/8 финала турнира по пляжному волейболу, где россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина встретятся с дуэтом из Латвии Анастасия Кравченока/Тина Граудиня.

Последние соревнования по фехтованию

Соревнования по фехтованию завершатся мужским командным сражением в рапире, где Россию будет представлять молодая команда. Их опытных рапиристов в нее вошел только Тимур Сафин. Вместе с ним будут выступать три спортсмена 2000 года рождения — близнецы Кирилл и Антон Бородачевы и Владислав Мыльников.