Российский нападающий Максим Летунов подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз», сообщает пресс-служба клуба.

25-летний хоккеист подписал двустороннее соглашение сроком на один год. Зарплата Летунова составит 750 тысяч долларов в год на уровне НХЛ и 100 тысяч — на уровне АХЛ

В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Сан-Хосе Барракуда», фарм-клуб «Шаркс». Хоккеист провел в АХЛ 32 матча и набрал 15 (12+3) очков.

На драфте НХЛ 2014 года Летунов был выбран во 2-м раунде под общим 52-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». После драфта поступил в Университет Коннектитута, где начал выступать за местную хоккейную команду в лиге NCAA.