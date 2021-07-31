Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Локомотива» во втором туре РПЛ. Игра проходила на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

«Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать. Хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили. Ребята великолепно себя проявили в концовке второго тайма. Много атаковали, моменты были», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, автором единственного гола за ЦСКА стал полузащитник Кристиян Бистрович, открывший счет на 18-й минуте. За «Локомотив» отличились Фёдор Смолов и Рифат Жемалетдинов.

После двух туров «железнодорожники» имеют в своем активе шесть очков, «армейцы» — три. В следующем матче ЦСКА на «ВТБ Арене» сыграет с московским «Динамо».