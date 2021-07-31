На летних Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по легкой атлетике. В воскресенье, 1 августа, выступят три представителя России — Илья Иванюк, Михаил Акименко и Дарья Клишина.

Клишиной, специализирующейся на прыжках в длину, предстоит выступить в квалификации. Соревнования стартуют в 3:50 по московскому времени.

Иванюк и Акименко ранее пробились в финал в прыжках в высоту. Завтра в 13:10 мск они будут бороться за награды.

Иванюк является одним из лидеров мирового сезона с прыжком на 2,37 метра. В этом году такой же результат покорился только белорусу Максиму Недосекову. Однако на чемпионате России в Чебоксарах Акименко обыграл своего соотечественника, прыгнув на 2,33.