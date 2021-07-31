Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку московского «Спартака» на матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Красно-белые заявили на предстоящее противостояние следующих игроков:

Голкиперы : Максименко, Ребров, Акмурзин.

: Максименко, Ребров, Акмурзин. Защитники : Жиго, Хендрикс, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов.

: Жиго, Хендрикс, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов. Полузащитники : Мозес, Бакаев, Ломовицкий, Мелкадзе, Крал, Зобнин, Мирзов.

: Мозес, Бакаев, Ломовицкий, Мелкадзе, Крал, Зобнин, Мирзов. Нападающие: Соболев, Понсе, Ларссон, Промес.

Напомним, первый матч состоится в Москве на «Открытие Арене» в среду, 4 августа. Ответная встреча будет проходить 10 августа в Лиссабоне.

Сегодня стало известно, что «Бенфика» усилилась украинским нападающим Романом Яремчуком, который ранее выступал за бельгийский «Гент».