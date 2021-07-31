Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» новое фото.

На снимке, сделанном в Монте-Карло, спортсменка позирует в эффектном черном платье с вырезом на боку.

«Ну простоо, думаешь, что лучше фоток у вас не будет, но вы доказываете обратное», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Мой идеал»

«До чего красива, вау»

«Классная нога, мне б такую»

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсменка дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.