Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» новое фото.
На снимке, сделанном в Монте-Карло, спортсменка позирует в эффектном черном платье с вырезом на боку.
«Ну простоо, думаешь, что лучше фоток у вас не будет, но вы доказываете обратное», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Мой идеал»
«До чего красива, вау»
«Классная нога, мне б такую»
Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсменка дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.
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