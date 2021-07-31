Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась ожиданиями от предстоящего матча между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым в финале Олимпиады.

Петрова напомнила, что по личным встречам у спортсменов ничья — 2:2, однако Хачанов одержал свои победы в тот период, когда вышел на пик формы. Сейчас, напротив, фаворитом выглядит Зверев, который начал побеждать на крупных турнирах и успешно выступать на мейджорах.

«По психике и уверенности должен выиграть, конечно, Зверев. Но это Олимпиада, на каком драйве будет Карен играть, дойдя до этой стадии – большой вопрос. В общем, терять ему нечего — серебро у него в любом случае есть», — приводит слова Петровой «Всё про спорт».

По ее мнению, многое будет зависеть от психологического состояния теннисистов, поскольку рейтинг на Олимпиаде играет не главное значение. Петрова предположила, что Зверев одержит победу в трех партиях.

Матч состоится завтра, 1 августа, и начнется примерно в 10:30 мск.