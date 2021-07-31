Российские фехтовальщицы завоевали еще одну медаль Олимпиады, «Локомотив» обыграл ЦСКА. Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport за 31 июля.

Россия остается на 4-м месте в медальном зачете

Олимпийская сборная России сохраняет за собой четвертую строчку в медальном зачете. В общей сложности россияне завоевали уже 37 наград: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых.

Российские саблистки взяли командное золото

Российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева в финале командного турнира по сабле обыграли соперниц из Франции на Олимпиаде в Токио.

«Локомотив» обыграл ЦСКА во втором туре РПЛ

Московский «Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА во 2-м туре РПЛ. Армейцы вышли вперед благодаря голу Кристияна Бистровича, но через четыре минуты Федор Смолов сравнял счет. Победный гол забил Рифат Жемалетдинов.

На дом украинской гандболистки упал самолет

На дом украинской гандболистки Анастасии Корчевой упал самолёт. В результате катастрофы погибли пилот самолета, а также три иностранца, приехавшие на Украину на отдых.

Дик Адвокат возглавил сборную Ирака

Экс-наставник «Зенита» и сборной России по футболу Дик Адвокат возглавил сборную Ирака. Ранее от должности отказался Станислав Черчесов.

Россиянки Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки

Российские спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебряную и бронзовые медали в стрельбе из винтовки с 50 метров с трех позиций Олимпийских игр в Токио.