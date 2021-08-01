Российский боксёр Имам Хатаев не смог выйти в финал Олимпийских игр в Токио. В ½ финала россиянин уступил сопернику из Великобритании Бенджамину Уиттакеру раздельным решением судей, и стал обладателем бронзовой медали Олимпиады.

Ранее в четвертьфинале Хатаев победил испанского боксера Газимагомеда Джалидова.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

Медаль Хатаева стала России 38-й по счету. В общемедальном зачете сборная опустилась на пятую строчку. На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.