Российский боксёр Имам Хатаев прокомментировал полуфинальный поединок с британским спортсменом Бенджамином Уиттакером, в котором россиянин уступил сопернику раздельным решением судей.

«Доволен тем, как боксировал. Сделал со своей стороны всё возможное, чтобы выиграть этот бой. И я уверен, что стал победителем. С решением судей не согласен. Первый раунд они отдали мне, второй британцу. Но в третьем раунде я нанёс больше ударов, а Уиттакер просто держал и бегал, ничего не делал», — сказал Хатаев.

Россиянин также отметил, что бронза — хороший результат, хотя изначально была цель победить на Играх.

«С олимпийским боксом на этом заканчиваю, дальше буду выступать в профессиональном», — дополнил боксер.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

Медаль Хатаева стала России 38-й по счету. В общемедальном зачете сборная опустилась на пятую строчку. На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.