Санкт-петербургский «Зенит» интересуется футболистом олимпийской сборной Бразилии и «Герты» Матеусом Куньей.

По информации инсайдеров, российский клуб предложил за футболиста 25 млн евро, однако нападающий хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии, не исключая перехода в «Зенит».

Напомним, Матеус Кунья выступает за берлинскую «Герту» с января 2020 года, куда он перешёл из «Лейпцига». Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 2025 года. В прошедшем сезоне форвард сыграл за «Герту» в 27-ми матчах и записал на свой счет семь голов и четыре результативные передачи. Также на счету Куньи один гол и две передачи в матче Кубка Германии.