Российские пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников заняли четвёртое место в комбинированной эстафете 4х100 м на Олимпийских играх в Токио. Россияне показали результат в 3.29,22.

Золотая медаль Олимпиады досталась спортсменам из США, которые смогли установить новый олимпийский рекорд — 3.26,78. Вторыми к финишу пришли британские пловцы с результатом 3.27,51. Бронза у итальянцев — 3.29,17.

На данный момент Россия занимает пятую строчку в общемедальном зачете Олимпийских игр в Токио. На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.