Российский пловец Климент Колесников прокомментировал выступление сборной в комбинированной эстафете 4х100 м на Играх в Токио.

«В целом — неплохо. Если говорить и про настрой, и про время. Особенно если учитывать все обстоятельства, что уже девятый соревновательный день. И если брать каждого по отдельности, кто, сколько проплыл за эти соревнования, кто как устал. Все вышли и выложились по максимуму. Огорчает только то, что удачи чуть-чуть не хватило. Тут не о чем сожалеть», — сказал Колесников.

По мнению пловца, винить кого-то из команды за проигранные секунды – нельзя, так как кто-то из пловцов выступал чаще остальных и просто подустал.

«Рылов полсекунды проиграл Райану Мёрфи? Женя стартовал больше всех из нас, закрывал все эстафеты. Тут можно к каждому придраться, но повторюсь, что все выложились по максимуму», — отметил он.

Напомним, ранее россияне заняла четвёртое место в комбинированной эстафете 4х100 м на Олимпиаде в Токио. Золото осталось за американцами, которые установили новый мировой рекорд.

На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.