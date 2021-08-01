Российская спортсменка Наталья Воробьёва не смогла выйти в полуфинал турнира по вольной борьбе в категории до 76 кг на Олимпийских играх в Токио. Воробьева уступила сопернице из Киргизии Айпери Медет Кызы со счетом 0:12.

Ранее в 1/8 финала Наталья Воробьёва победила египтянку Самар Хамзу.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.