Российские «пляжницы» Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли выйти в 1/4 финала летних Олимпийских игр в Токио. В 1/8 финала россиянки уступили паре из Латвии Тине Граудине и Анастасия Кравченок. Итоговый счет встречи составил 1:2 (21:16, 17:21, 13:15).

Ранее на групповом этапе российские спортсменки одержали три победы. В первом матче Макрогузова и Холомина обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот со счетом 2:0 (21:18, 21:15), после одолели кубинскую пару Лидианни Эчеваррию Бенитес и Лейлу Консуэло Мартинес Ортегу со счетом 2:0 (21:16, 21:11). В третьей встрече девушки победили австралийцев Мариафу Артахо и Талику Клэнси со счётом 2:1 (21:8, 15:21, 15:12).

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.