Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не смогла самостоятельно покинуть стадион после выступления в квалификации на Олимпийских играх в Токио.

В воскресенье, 1 августа, в Токио прошла олимпийская квалификация по прыжкам в длину. В первых двух попытках россиянка допустила заступ, в третьей неудачно стартовала и не смогла совершить прыжок. Во время решающей попытки Клишина получила травму бедра, и не смогла покинуть арену без помощи медперсонала. Спортсменку увезли на инвалидном кресле.

Дарья Клишина — двукратная чемпионка Европы в помещении и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. На предыдущей Олимпиаде в Рио Клишина заняла девятое место.