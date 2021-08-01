Дебютант Олимпиады, россиянин Сергей Емелин не смог выйти в ½ финала турнира по греко-римской борьбе в категории до 60 кг. В четвертьфинале спортсмен уступил кубинцу Луису Орте.

Ранее на стадии 1/8 финала россиянин победил представителя Египта Хайтема Махмуд Фахми.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.