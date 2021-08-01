Глава Global Athlete Роб Келер, ранее занимавший пост генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA), остался недоволен участием российских спортсменов на Олимпиаде в Токио после допинговых скандалов.

«Я могу понять разочарование спортсменов. Реальность такова, что Россия продолжает издеваться над антидопинговой системой и судебными властями, обеспечивающими её соблюдение», — сказал Келер.

Напомним, по решению WADA, Россия будет выступать на Олимпийских играх в Токио под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, россияне не услышат гимна своей страны во время церемоний награждений, а также не смогут приносить национальный флаг на соревнования и турниры Игр.

Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.