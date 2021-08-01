В Токио стартует финал мужского теннисного турнира Олимпийских игр. Россиянин Карен Хачанов встретится с немцем Александром Зверевым. Начало встречи запланировано на 10:30 мск.

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На пути к финалу теннисист Александр Зверев одолел первую ракетку мира Новака Джоковича (2:1), Жереми Шарди (2:0), Николоза Басилашвили (2:0), Даниэля-Элаи Галана (2:0) и Лу Яньсюня (2:0). Россиянин Карен Хачанов обыграл на олимпийском турнире Йосихито Нисиоку (2:1), Джеймса Дакворта (2:0), Диего Шварцмана (2:1), Уго Умбера (2:1) и Пабло Карреньо-Бусту (2:0).

Для России медаль Хачанова станет 39-й. Всего на счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.