Глава USADA (Антидопинговое агентство США) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России и других стран.

«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей. Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России», — сказал он.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством. По решению CAS российские спортсмены не смогут принимать участие в Олимпийских играх под флагом России и использовать национальный гимн на соревнованиях в Токио. Российские спортсмены выступают под флагом ОКР.