Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, как Артемий Панарин и Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс») испортили его дебют в НХЛ.

«Не могу сказать, что это стало ударом, а я сильно загонялся по этому поводу. Но не о таком дебюте мечтал. Вы же помните, какие игры были? С «Рейнджерс» я вообще не должен был выходить на площадку, всё изменилось во время раскатки за 20 минут до вбрасывания», — сказал Сорокин.

По словам голкипера, неудачи в матче с «рейнджерами», а затем и с «Нью-Джерси» и «Филадельфией» заставили его начать думать о возвращении в КХЛ.

«Конечно, никуда я не собирался, прекрасно понимал, что одна победа изменит мое настроение. Одноклубники меня поддерживали. Все понимали, в каком я положении: дебютант, о котором говорили как о звезде КХЛ, начинает с трёх неудач. Но парни мне после каждого поражения говорили примерно следующее: «Не переживай, это не из-за тебя, мы недоработали», — отметил вратарь.

Илья Сорокин также рассказал, как узнал о том, что выходит на лед в первом матче в НХЛ. За 20 минут до стартового вбрасывания, Семен Варламов – основной голкипер клуба, получил травму, после чего к Сорокину подошел тренер вратарей и сказал: «Сейчас играешь, ты в порядке, ты готов».

«Ну, думаю, раз он говорит, значит, готов. Оказалось, что не очень. Первую шайбу я пропустил вторым броском от Павла Бучневича, затем от всех убежал Артемий Панарин. Да, думаю, отлично я готов к дебюту», — дополнил хоккеист.

Илья Сорокин выступает за «Нью-Йорк Айлендерс» с июля 2020 года. Дебютировал в НХЛ 16 января 2021 года в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», пропустив 5 шайб. Через месяц провел первую игру на «ноль» с «Баффало».