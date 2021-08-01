Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новости, связанные с критикой в отношении российских спортсменов и результатов их выступлений на Олимпиаде в Токио.

«Причина нападок на атлетов абсолютно очевидна — успешное выступление наших спортсменов на этих Олимпийских играх. Большинство спикеров на эту тему предполагали, что без допинга наши спортсмены не смогут выступать, а наши спортсмены своими результатами доказали обратное. Это лучший ответ на нападки. То, что наши спортсмены такие комментарии не отпускают — это повод для нашей гордости, потому что уровень наших спортсменов выше», — сказал Поздняков в ходе воскресной пресс-конференции.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.