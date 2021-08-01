Американская гимнастка Симона Байлз объявила о том, что не будет участвовать в финале соревнований в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, ранее спортсменка досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, став серебряным призёром Олимпиады. Также гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований в брусьях и опорном прыжке, сославшись на психологические проблемы.

В общемедальном зачете сборная США занимает второе место. На счету американцев 19 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых медалей летних Олимпийских игр в Токио.