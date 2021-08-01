Российские врачи вынесли предварительный диагноз после осмотра прыгуньи Дарьи Клишиной. Специалисты выявили подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра.

Напомним, спортсменка получила травму во время третьей попытки в квалификации Олимпийских игр в Токио и не смогла продолжить участие в соревнованиях, покинув арену на инвалидном кресле. Позднее Клишина будет отправлена на дополнительное обследование.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.