В России на субботу, 31 июля, выявлено 22 804 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 288 677. За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 789 человек. 17 271 человек были выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 165,8 млн тестов. 159 352 жителя России скончались от коронавируса, еще 5 625 890 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 2484 человека. В Санкт-Петербурге добавилось 1911 новых случаев, в Московской области — 1658.