Российский гимнаст Никита Нагорный занял седьмое место в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио. Нагорный выступил первым и набрал 13.066 баллов, сделав ошибку в первом же прыжке.

Золото Олимпиады забрал израильтянин Артем Долгопят, серебро ушло к испанцу Сапате, бронза — китайцу Сяо Жотеню.

Финальные результаты распределились следующим образом. Первое место: Артем Долгопят (Израиль) — 14,933. Второе: Райдерлей Сапата (Испания) — 14,933. Третье: Сяо Жуотен (Китай) — 14,766.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.