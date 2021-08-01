В Токио рядом со стадионом, где в данную минуту проходит финальный матч теннисного турнира в одиночном разряде, начались протестные акции. Люди собрались на демонстрации против проведения Олимпийских игр. Напомним, в финале россиянин Карен Хачанов борется за золото против немца Александра Зверева. На момент публикации новости, Зверев выигрывает в первом сете – 6:3.

По сообщениям местных СМИ и полиции, в акции участвуют около 10 человек с мегафонами. Противники Игр скандируют лозунги «Олимпиада убивает бедных», «Нет Олимпиаде». Ранее на старте ОИ в Токио также неоднократно проходили протестные акции против проведения Олимпийских игр, в том числе во время церемонии открытия.