Глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал заявления относительно выступления команды ОКР на Олимпийских играх в Токио.

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому россияне имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством WADA», — сказал Бах.

Напомним, ранее глава USADA и несколько американских, а также британских представителей СМИ заявили о том, что Россия не имеет права выступать на Олимпиаде в Токио из-за санкций и наказаний WADA. Кроме того, часть иностранных специалистов и спортсменов усомнились в честности российских спортсменов, выступающих на Играх, и просили проверить россиян на допинг.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.