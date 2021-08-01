Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. В полуфинале Замковой, выступающий в категории до 69 кг, уступил кубинскому боксеру Роньелю Иглесиасу единогласным решением судей.

Ранее другой российский боксёр Имам Хатаев в полуфинале уступил сопернику из Великобритании Бенджамину Уиттакеру раздельным решением судей, и стал обладателем бронзовой медали Олимпиады.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.