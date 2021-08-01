Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал неудачное выступление на Олимпиаде в Токио.

«Эмоции интересные, непонятные. Выходил делать свою программу, но не получилось. Много можно найти объяснений, но уже ничего не сделаешь. Грустно, обидно, но я сегодня облажался. Здесь нужно только собраться и достойно выступить в оставшиеся два дня», — сказал спортсмен.

Нагорный также отметил, что впереди его ждет финал на опорном прыжке, где он является действующим чемпион мира. Поэтому, по мнению гимнаста, он обязан выступить на отлично.

«Будем смотреть, что я смогу доказать или буду говорить опять, что мне стыдно», — отметил он.

Напомним, в вольных упражнениях Никита Нагорный выступил первым, совершив ошибку, и занял седьмое место по результатам турнира.