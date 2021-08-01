Российская гимнастка Лилия Ахаимова прокомментировала выступление в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.

«Хотелось лучше прыгнуть. В первом прыжке приземление чуть не удалось, вторым прыжком довольна. Видимо, я была не настолько хороша, чтобы судьи мне поставили высокую оценку. Радости от Олимпиады больше. Рада, что попала в эту команду, главную цель достигли», — сказала гимнастка.

Ахаимова также отметила, что пока не занет, чем будет заниматься по окончании Олимпиады, сказав, что пока думает о том, стоит ли ей участвовать в грядущем чемпионате мира или завершать карьеру.

Напомним, по результатам соревнований по спортивной гимнастике в опорном прыжке российские гимнастки Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова заняли 5-е и 6-е места соответственно.