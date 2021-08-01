Президент Всероссийской федерации плавания, четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников прокомментировал конфликт между главным тренером сборной России Сергеем Чепиком с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Мы понимаем эмоции, и хорошо, что все так неравнодушны к результатам нашей команды. Сейчас всем нужно успокоиться и провести анализ выступления уже на холодную голову», — кратко ответил Сальников.

Напомним, ранее в ходе пресс-подхода Сергей Чепик сказал, что сборная смогла завоевать пять медалей и прервать серию в 25 лет без побед на Олимпийских играх, поэтому можно считать результат выступления отличным. На что комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сборная России закрыла вопрос по медалям на Олимпиаде только благодаря двум спортсменам — Клименту Колесникову и Евгению Рылову, отметив при этом, что в целом команда «провалилась».

На счету россиян 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.