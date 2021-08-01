В России с 1 августа вступил в силу закон о введении вычета по НДФЛ на спорт и фитнес. Начать возмещать свои расходы россияне смогут с 2022 года.

Вычет будет предоставляться исходя из фактических расходов на спортивные и оздоровительные услуги гражданина, в том числе на детей и подопечных в возрасте до 18 лет. В совокупности с другими социальными вычетами (на обучение, на лечение), сумма не сможет превышать 120 тысяч рублей за год. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей в год.

Воспользоваться услугой смогут те граждане, чьи спортивные организации включены в соответствующий перечень, который ежегодно будет формировать Минспорт.