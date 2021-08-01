Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, вышел в полуфинал турнира Олимпиады в Токио. Таким образом, спортсмен гарантировал себе бронзовую медаль Олимпийских игр. В 1/4 финала россиянин победил гаитянина Даррелла Валсента—младшего единогласным решением судей.

За выход в финал турнира Глеб Бакши поборется с представителем Бразилии Эбертом Соузой. Поединок состоится 5 августа.

Бакши является чемпионом мира по боксу 2019 года.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.