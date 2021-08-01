Российский гимнаст Давид Белявский стал четвертым по результатам выступления в упражнениях на коне на Олимпиаде в Токио. Белявский набрал 14,833 балла.

Золото Олимпийских игр завоевал британский гимнаст Макс Уитлок, показав результат в 15,583 балла. Спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом (дважды на коне). Серебряная медаль осталась за представителем Тайваня Ли Чи-Кай (15,400 балла), бронза — у японца Кацуми Кайи (14,900 балла).

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.