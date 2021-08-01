Женская сборная России по водному поло обыграла соперниц из Японии в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в Токио. Результат встречи составил 20:16 (5:5, 7:3, 6:4, 2:4) в пользу российских спортсменок. Четырьмя мячами в адрес японок отметилась россиянка Алена Сержантова.

По итогам группового этапа сборная России набрала 5 очков в четырех матчах и заняла третье место в группе В, уступив первое место сборной Венгрии по дополнительным показателям. Матч 1/4 финала состоится во вторник, 3 августа. Соперник россиянок определится позднее.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету россиян 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио.